VIDEO. Jietse (20) scoort honderdduizenden views met filmpjes over ... zijn mama: “Gelukkig kan ze er zelf mee lachen” Mathias Mariën

18 juni 2019

14u49 2 Knokke-Heist ‘Bnint, je ga gie nie uut vanavond. Je zit gie wel in den blok, hé.’ Het is maar één van de vele oneliners waarmee Jietse Pauwaert (20) momenteel hoge toppen scheert op sociale media. De student uit Knokke bundelde grappige uitspraken van zijn eigen moeder en ging meteen viraal. Zijn filmpjes haalden ondertussen al honderdduizenden views. “Of ik dit verwacht had? Totaal niet. Het was een ingeving van het moment. Gelukkig kan mijn mama er om lachen”, knipoogt Jietse.

“Het is echt te zot voor woorden. Enkele dagen geleden ging ik op café in de Overpoort en werd ik verschillende keren herkend. ‘Jij bent toch die gast van die video’s’, klonk het steevast. Eerlijk? Ik vind die aandacht wel leuk. Maar daarvoor maakte ik de filmpjes zeker niet. Laat staan dat ik de massale reacties had zien aankomen.” Jietse kan nog steeds amper vatten wat hij de laatste dagen meemaakte. De student zette begin vorige week een grappig filmpje online waarin hij de uitspraken van zijn moeder imiteert. In een mum van tijd gingen de beelden – nota bene via Twitter – viraal. Ondertussen werden de video’s al ruim een half miljoen keer bekeken.

Ingeving van het moment

Hét geheim van zijn succes? De uitspraken van mama Kathleen! Om enkele voorbeelden te geven: “Jamo zeg, begin nie hé. Nie willen luusteren, hé”, “Je gaat eten wa de pot schaft”, “Schat, komt eki kieken” en uiteraard de klassieker die elke tiener ooit te horen kreeg: “Je moe nie azo me jen ogen droaien”. De moeder zelf ziet er gelukkig de humor van in en heeft geen probleem met de fratsen van haar zoon. “Ach, ik vind haar uitspraken gewoon grappig. Eigenlijk was het gewoon een ingeving van het moment om er een filmpje van te maken. Voor de fun zette ik het op Twitter, waar het razendsnel werd overgenomen en gedeeld. Neen, dit had ik absoluut niet verwacht”, lacht Jietse. Na het succes van zijn eerste video, volgde al snel een tweede met nog meer grappige uitspraken die de jongeman op een sublieme manier vertolkt. Ondertussen is er ook al een vervolg met uitspraken van zijn vader. “Voorlopig maakte ik vier video’s. Maar de kans dat er meer komen is wel reëel. Ik heb nog voldoende inspiratie. Ja, ook over mijn moeder”, knipoogt Jietse.

Copycats

Ondertussen zijn er al ‘copycats’ die de succesvideo’s van de student uit Knokke willen kopiëren. Zo lanceerde Leonard Santos uit Aalst ‘Dingen die Oilsjterse moeders zeggen’, een filmpje dat ook meteen viraal ging. Een probleem vindt Jietse dat niet. “Eigenlijk is het zelfs tof dat ik mensen inspireer”, aldus de jonge student, die in het middelbaar Digital art & Entertainment volgde en dus wel thuis is in het videogebeuren. Voor zijn eigen filmpjes heeft Jietse enkel zijn smartphone nodig om ruwe beelden te maken. De montage en bewerking doet hij via een videoprogramma op zijn computer. Wie de fratsen van Jietse Pauwaert wil volgen, kan terecht op zijn Twitter-account @jietsepauwaert.