VIDEO. In deze kinderopvang oogsten peuters hun middagmaal zelf (en iPads en tv zijn verboden) Mathias Mariën

16 juli 2019

16u21 0 Knokke-Heist iPads en televisies komen er niet in, maar tóch zie je enkel lachende gezichten in kinderopvang Clara di Luna in Knokke. De reden: de peuters kweken en plukken er zélf hun groenten en fruit. Alles samen zijn er meer dan 30 soorten te ontdekken. “De kinderen worden enorm geprikkeld en het is supergezond. Bovendien leren ze veel meer smaken kennen en is het beter voor hun ontwikkeling dan een hele dag naar tekenfilms te kijken", zegt verantwoordelijke Annelies Vlietinck.

Wie het domein van het kinderdagverblijf langs de Kastanjedreef in Knokke binnenkomt, merkt meteen de groene oase op. Werkelijk overal in de tuin staan bomen, planten en bloemen. “De meeste zijn op stamhoogte, zodat de kinderen er perfect bij kunnen", merkt Annelies meteen op. De 43-jarige vrouw is al twintig jaar met hart en ziel bezig met de uitbating van haar kinderopvang Clara di Luna. Van bij het prille begin focust ze zich op zowel de fysieke als mentale gezondheid van de kinderen. Dat begon met sessies kinderyoga en mondde enkele zomers geleden uit in een nieuw idee: het uitbouwen van een indrukwekkende moes- en fruittuin. Het resultaat mag - na lang zwoegen - gezien worden. Ondertussen is de grond volledig vruchtbaar en staan zowat alle bloemen en planten in bloei. “We hebben meer dan dertig soorten groenten en fruit”, glundert Annelies.

Aan de glimlach van de kinderen te zien, vinden zij het alvast fantastisch. Ook de ouders zijn razend enthousiast. Niet alleen leren hun jongste spruiten - we blijven even in de groentesfeer - heel wat nieuwe smaken ontdekken, ze krijgen vooral steeds weer gezonde prikkels. “Een iPad of televisie komt hier niet binnen”, vervolgt Katrien D’hulster, mede-uitbaatster van Clara di Luna. “De buitenomgeving en het telen en plukken van de groentes en fruit is veel beter voor hun ontwikkeling dan een hele dag naar tekenfilms kijken.”

Perzik en patatjes

Dat de aanwezige kinderen - de meeste zijn maximum 2,5 jaar oud - in de tussentijd gewoon zijn geraakt aan de moes- en fruittuin, bewijst hun omgang met de twee kippen op het terrein. “Die kunnen perfect uit de handen van de kinderen eten. We leren de peuters echt alle facetten van de natuur kennen. Alles wat hier op het domein staat is eetbaar, gevaar is er dus zeker niet", zegt Annelies. Extra leuk voor de kinderen is dat ze hun oogst van de dag ‘s middags gewoon op hun bord krijgen. Verse aardappelpuree? Geen probleem, de patatjes rapen de kindjes gewoon van het veld. Ook het dessert - bij ons bezoek stond er perzik op het menu - plukken ze gewoon van de bomen.

Lange lijst

Het huidige aanbod van Casa di Luna is bijna te uitgebreid om op te sommen. Om toch een idee te geven, dit valt er onder andere te oogsten of plukken: aardbeien, perziken, peren, appelen, gele en rode frambozen, aalbessen, rabarber, vijgen, pruimen, kersen, druiven, bloemkool, broccoli, knolvenkel, knolselder, tomaat, ajuin, rode biet, courgette, aubergine, bonen, pompoen, en ga zo maar door. De bedoeling is om de oogst de komende jaren nog uit te breiden. Voor de verse fruitpap ontbreken enkel de bananen, die worden als grote uitzondering nog gekocht in de winkel.

Mét kikkers

“Alle groenten komen bovendien onbespoten op tafel. We leren de kinderen echt respectvol omgaan met de natuur. Zo creëren we een insectvriendelijke omgeving en hebben we zelfs vaak kikkers en andere amfibieën op ons terrein. Voor de peuters is dat enorm leerrijk", zegt Annelies Vlietinck trots. Om de cirkel helemaal rond te maken, worden enkel bloemen geplant die bij- en vlindervriendelijk zijn. “Uiteraard zorgen we in de eerste plaats dat het domein volledig veilig is voor kinderen. Maar geloof ons: ook voor hen is het elke dag puur genieten."