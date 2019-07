VIDEO. Daar is Jietse (20) weer: tienduizenden views met uitspraken van zijn mama over festivalgangers Mathias Mariën

02 juli 2019

16u08 0 Knokke-Heist Student Jietse Pauwaert (20) uit Knokke heeft een nieuw filmpje gelanceerd over de uitspraken van zijn moeder. Deze keer verwoordt hij wat het leeuwendeel van de mama’s zeggen of vragen aan hun kinderen als ze thuiskomen van een festival.

Dingen die moeders zeggen als je terugkomt van een festival pic.twitter.com/nhfKZx190U jietse pauwaert(@ jietsepauwaert) link

Begin deze maand werd Jietse uit Knokke nog een online hit met filmpjes over de uitspraken van zijn moeder. “Ach, ik vind haar uitspraken gewoon grappig”, vertelde Jietse toen in deze krant. “Eigenlijk was het gewoon een ingeving van het moment om er een filmpje van te maken. Voor de fun zette ik het op Twitter, waar het razendsnel werd overgenomen en gedeeld.” Wat heet: de video’s werden meer dan een half miljoen keer bekeken. Ook nu bekeken al tienduizenden mensen zijn laatste video op enkele uren tijd. Enkele weken geleden liet Jietse verstaan nog voldoende inspiratie te hebben voor vervolgfilmpjes. Zijn eerste video is alvast een succes.