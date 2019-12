Verzorgster (22) vergiftigt zoontje van 7 maanden met middel tegen psychose: was ze depressief of lijdt ze aan Münchhausen by proxy? Siebe De Voogt

09 december 2019

13u51 0 Knokke-Heist In de Brugse rechtbank is het proces ingeleid tegen Eline D. (22) uit Knokke-Heist. De jonge moeder moet er zich verantwoorden voor de vergiftiging van haar 7 maanden oude zoontje met een middel tegen psychoses. Een gerechtspsychiater oordeelde dat ze lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy, maar daar gaat de verdediging niet mee akkoord. “Een depressie lag aan de oorzaak”, zegt advocaat Joris Van Maele.

Eline D. bracht haar 7 maanden oude zoontje O. op 12 maart vorig jaar binnen op de spoedafdeling van het AZ Zeno in Knokke. Het kind was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen. De spoedartsen dachten in eerste instantie aan het shakenbabysyndroom en beslisten het jongetje ’s nachts nog naar het UZ in Gent te brengen. Daar troffen de artsen sporen van Haldol aan in z’n bloed: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen. Zowel Eline D. als haar ex-vriend werd opgepakt. Het koppel was enkele maanden voordien uit elkaar gegaan.

Verzorgster in rusthuis

De man mocht beschikken, maar de moeder van het kind werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot gifmoord. Als verzorgster in een rusthuis kon ze makkelijk aan het product geraken. Drie maanden geleden oordeelde de raadkamer dat D. niet het oogmerk had om haar kind om het leven te brengen. De kwalificatie van poging tot gifmoord werd dan ook niet weerhouden. Over het motief van de jonge moeder bestaat wel nog discussie. Volgens de gerechtsdeskundige lijdt ze aan het syndroom van Münchhausen by proxy, waarbij een ouder zijn of haar kind bewust ziek maakt om zelf meer aandacht te krijgen.

Mijn cliënte is acht maanden opgenomen geweest en haar arts spreekt de bevindingen van de gerechtsdeskundige tegen. Hij stelt zelfs dat ze in de toekomst geen gevaar meer vormt voor kinderen Joris Van Maele

De verdediging betwist dat en stelt dat een depressie aan de basis lag van de feiten. “Mijn cliënte is acht maanden opgenomen geweest en haar arts spreekt de bevindingen van de gerechtsdeskundige tegen”, stelt advocaat Joris Van Maele. “Hij stelt zelfs dat ze in de toekomst geen gevaar meer vormt voor kinderen.”

Voorwaardelijke straf?

Desondanks mocht D. sinds haar voorwaardelijke vrijlating op 16 augustus vorig jaar geen contact meer hebben met haar zoontje. Het kind verblijft bij de vader en hield gelukkig weinig gevolgen over aan de vergiftiging. De man en zijn zoontje stellen zich op het proces burgerlijke partij tegen D. Ook zijn ouders en de doopmeter van baby O. namen een advocaat onder de arm. Maandagmorgen werd de behandeling van de zaak meteen uitgesteld. Op 23 maart vinden de pleidooien plaats. De verdediging zal aandringen op een voorwaardelijke celstraf.