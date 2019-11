Vervul een kinderwens met de Wensenboom en wordt ‘de warmste vereniging van Knokke-Heist’ Mathias Mariën

10u54 0 Knokke-Heist Ook dit jaar zet de vzw Kansenfonds Knokke-Heist zich tijdens ‘De Warmste Week’ in voor alle kwetsbare kinderen en jongeren in de gemeente. De wensenboom is ondertussen aan haar vijfde editie toe en mag als een succesverhaal worden bestempeld.

Via de verschillende partners verbonden aan het ‘Huis van het kind Knokke-Heist’ worden de wensen verzameld. Een gezinsuitstap, een nieuw skateboard, een fiets om naar school te rijden maar evenzeer een gezelschapsspel, een lego bouwset, een voorleesboek of een babybedje zijn daar voorbeelden van. Het is de bedoeling het kind iets te schenken wat het normaal niet zou hebben door de gezinssituatie of de maatschappelijke context waarin het zicht bevindt. Dit jaar hoef je zelf geen cadeautje meer aan te kopen, maar kun je gewoon een bedrag overschrijven. Wil je zelf ook een kinderwens vervullen? Surf naar http://www.knokke-heist.be/wensenboom en lees hoe je dit heel simpel kunt doen!

Wat doet de vzw?

Van zodra de vzw Kansenfonds jouw overschrijving goed hebben ontvangen kopen ze een geschenkje aan en bezorgen het vòòr kerst bij het kindje dat de wens deed. Kies je ervoor om als vereniging mee te dingen naar de titel ‘warmste vereniging van Knokke-Heist’ maak hiervan vermelding in de mededeling van je overschrijving door de naam van je vereniging in te geven. De vereniging die de hoogste storting maakt mag zich een jaar lang de ‘warmste vereniging van Knokke-Heist’ noemen.