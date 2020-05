Verslaafde vrouw steelt meer dan 100 doktersvoorschriften, maar krijgt geen straf Siebe De Voogt

04 mei 2020

14u07 6 Knokke-Heist Een 39-jarige vrouw uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank de gunst van de probatie-opschorting gekregen voor de diefstal van meer dan 100 doktersvoorschriften. S.V. is al jaren verslaafd aan slaappillen en wilde met vervalste voorschriften aan medicatie komen.

De politie kreeg in juni 2017 info in handen dat S.V. in het bezit was van vervalste doktersvoorschriften, waarmee ze bij apotheken slaappillen aanschafte. De vrouw bleek op 1 januari 2017 langs te zijn geweest in de huisartsenwachtpost van het AZ Sint-Jan in Brugge. De behandelende arts werd een kleine maand later gecontacteerd door een apotheker uit Zwevegem. Hij rook onraad toen S.V. bij hem medicatie was komen halen. Onderzoek wees uit dat het handschrift op het voorschrift inderdaad niet overeenkwam met dat van de behandelende arts. Toen de vrouw eind februari nog eens opgebeld werd door een apotheker uit Knokke, bleken bij haar in totaal 10 voorschriften te zijn verdwenen.

Valse namen

S.V. was in het najaar van 2017 al goed gekend bij de West-Vlaamse apotheken. Ze had op dat moment al toegeslagen in verschillende zaken in onder meer Knokke, Zwevegem en De Haan. Onderzoek wees uit dat ze bij dokters in Brugge, Izegem en Blankenberge meer dan 100 voorschriften had ontvreemd. De vrouw gaf tijdens haar verhoor toe dat ze verslaafd was en voorschriften was beginnen stelen, toen de dokters haar niet zo makkelijk meer medicatie voorschreven. Om onder de radar te blijven, gebruikte ze steeds een andere naam.

S.V. kreeg begin 2018 al eens de probatie-opschorting voor gelijkaardige feiten, maar hield zich niet aan haar voorwaarden. Tóch gaf de rechter haar maandagmorgen nog een kans. “Uit een recenter verslag blijkt dat de situatie van de beklaagde verbeterd is", klonk het vonnis. “Haar begeleiding loopt goed en ze heeft weer vast werk.” De vrouw krijgt zo geen straf, maar moet de komende jaren wel haar begeleiding blijven volgen en mag geen nieuwe feiten plegen.