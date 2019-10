Verschillende verkeersmaatregelen door verwachte volkstoeloop op feest 40 jaar burgemeester Lippens Mathias Mariën

17 oktober 2019

11u56 6 Knokke-Heist Op zaterdag 26 oktober om 15 uur viert Knokke-Heist in het stadion Olivier 40 jaar burgemeester Graaf Leopold Lippens. Het gratis volksfeest met een happy hour met dj Bart de Graaf en een live optreden van Bart Peeters zal vermoedelijk bij gunstige weersomstandigheden een paar duizend mensen naar het vernieuwde sportcomplex lokken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen heeft het gemeentebestuur in overleg met de lokale politie dan ook de nodige verkeersmaatregelen genomen.

Zo wordt reeds vanaf 10 uur de Edward Verheyestraat afgesloten tussen de Nyckeesstraat en het rondpunt met de Carrefour. Het verkeer wordt via de Nyckeesstraat omgeleid naar de Smedenstraat. Er geldt vanaf zaterdag ook een gedeeltelijk parkeerverbod op de parking van sporthal De Stormmeeuw. Vanaf 12 uur gaat ook de Smedenstraat dicht tussen het rondpunt met de Carrefour en de Kragenhoek. Er is vanuit de richting van de Kragendijk een omleiding voorzien via de Jan Devischstraat. Vanuit de Edward Verheyestraat is een omleiding van kracht via de Nyckeesstraat.

Handelszaken blijven bereikbaar

Bpost en de handelszaken Carrefour, Heytens en Krefel blijven voor hun cliënteel bereikbaar via de toegang aan Bpost en de rotonde in de Smedenstraat. Wie daar parkeert is na het vervullen van zijn/haar boodschappen wel verplicht om uit te rijden via de Natiënlaan. Gezien de verwachte volkstoeloop en de beperkte parkeermogelijkheden raadt het gemeentebestuur de bevolking aan om zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar het evenement te begeven.