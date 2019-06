Verschillende verkeersmaatregelen door start en aankomst Baloise Belgium Tour in Knokke-Heist Mathias Mariën

12 juni 2019

08u19 0 Knokke-Heist Vandaag en morgen komt de rennerskaravaan van de Baloise Belgium Tour naar Damme en Knokke-Heist. De organisatie en lokale politie nemen verschillende verkeers- en veiligheidsmaatregelen om de wedstrijd vlot te laten verlopen.

Op woensdag is van ± 13.45 tot 16.00 uur geen verkeer toegelaten op De Wandelaar, de Zeedijk-Albertstrand (van de Zeerobbenlaan tot het Manitobaplein) en in de Zeerobbenlaan, Majoor Quaillestraat en Bergdreef (van het Klaprozenpad tot de Jozef Nellenslaan). Vanuit de Hendrik Consciencestraat is het niet mogelijk links af te slaan naar de Westkapellestraat.

Tijdens de wedstrijd zijn volgende straten niet bereikbaar: de Hendrik Consciencestraat (vanaf de Pannenstraat tot de Westkapellestraat), Polderstraat (vanaf de Knokkestraat tot de Pannenstraat), Rampe (vanaf de Elizabetlaan tot de Pannenstraat), Jozef Nellenslaan (vanaf de Poststraat tot de Bergdreef), Duinendreef (vanaf de Anemonenlaan tot de Poststraat), Anemonenlaan (vanaf het Sint-Michielsplein tot de Elizabetlaan), Elizabetlaan (vanaf de Anemonenlaan tot het Vissershuldeplein), Heistlaan (vanaf de Dudzelestraat tot de Elizabetlaan), Dudzelestraat (vanaf de grens met Damme en Brugge tot de Heistlaan).

Op donderdag 13 juni is van ± 11.00 tot 11.30 uur geen verkeer toegelaten in de Bondgenotenlaan, op het Stationsplein en in de Heistlaan. Tussen 08.00 en 11.30 uur is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk in de Marktstraat, de Vrièrestraat (van de Stadhuisstraat tot de Marktstraat), Hermans-Lybaertstraat (van de Sint-Antoniusstraat tot de Marktstraat) en Stadhuisstraat (van de Molenstraat tot de Hermans-Lybaertstraat).

Van dinsdag 11 juni om 06.00 uur tot woensdag 12 juni om 18.00 uur is het verboden stil te staan en te parkeren in de Majoor Quaillestraat en op De Wandelaar en Zeedijk-Albertstrand (vanaf de Zeerobbenlaan tot het Manitobaplein).