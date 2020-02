Verschillende verkeers- en veiligheidsmaatregelen voor carnaval in Heist Mathias Mariën

19 februari 2020

11u28 0 Knokke-Heist Dit weekend barst de carnavalsgekte opnieuw los in Heist. De politie en organisatie nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om het volksfeest en de optochten vlot te laten verlopen.

De grote carnavalsstoet vertrekt op zondag om 14 uur van de startzone (het Maes en Boereboomplein, het Stationsplein, de Heistlaan en de Koudekerkelaan) naar de Bondgenotenlaan, Kursaalstraat, Knokkestraat, Moefe, Pannenstraat, Knokkestraat, Krommedijk, Elizabetlaan en Graaf d’Ursellaan. Tijdens de stoet en opkuis worden enkele straten afgesloten voor het verkeer.

• De Elizabetlaan (rijrichting Zeebrugge) wordt van 12.00 tot ± 18.30 uur afgesloten ter hoogte van de Anemonenlaan. Volg de omleiding naar de Elizabetlaan via de Anemonenlaan, zeedijk (gewijzigde rijrichting, rijrichting Zeebrugge) en Vuurtorenstraat.

• De Heistlaan wordt om 12.00 uur verkeersvrij gemaakt tussen de Koudekerkelaan en Elizabetlaan voor de opstelling van de praalwagens. De straat wordt opnieuw opengesteld als alle karren vertrokken zijn. Daarna wordt de Elizabetlaan (rijrichting Duinbergen) tot ± 18.30 uur afgesloten tussen de Parkstraat en Krommedijk. Volg de omleiding naar de Westkapellestraat via de Heistlaan en Bakboord.

• De rest van het parcours wordt verkeersvrij gemaakt van 13.00 tot ± 18.30 uur.

• De Koudekerkelaan is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer tussen de Heistlaan en Bondgenotenlaan.

• De Gustaaf Van Nieuwenhuysestraat (rijrichting Zeebrugge) wordt van 11.30 tot ± 18.30 uur opengesteld.

Avondoptocht

De avondoptocht begint dinsdag om 19.30 uur in de Bondgenotenlaan. De praalwagens vertrekken van de startzone (de Bondgenotenlaan, de Koudekerkelaan en het Stationsplein) naar de Bondgenotenlaan, Kursaalstraat, Knokkestraat, Pannenstraat, Noordstraat en Westkapellestraat. Het parcours wordt verkeersvrij gemaakt van 18.00 tot ± 22.30 uur.

Feestzone

Na de optochten barst altijd een volksfeest los in de straten en cafés in het centrum van Heist. Hierdoor wordt de Knokkestraat verkeersvrij gemaakt tussen de Noordstraat en Kursaalstraat. Tussen de Polderstraat en Noordstraat is enkel plaatselijk verkeer toegestaan.

Wil je de parkeer- en verkeersdrukte vermijden in en rond de feestzone? Maak optimaal gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet. In de Nicolas Mengélaan zijn ook extra taxistandplaatsen voorzien. De feestzone is begrensd door de Elizabetlaan (inclusief de Graaf d’Ursellaan), de spoorweg van de NMBS, de Heistlaan en de Krommedijk.

Van zaterdagmiddag tot maandagochtend en van dinsdagmiddag tot woensdagochtend is de Kursaalstraat niet bereikbaar via de Nicolas Mengélaan.