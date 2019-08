Verschillende verkeer- en veiligheidsmaatregelen voor internationaal vuurwerkfestival Mathias Mariën

14 augustus 2019

14u12 0 Knokke-Heist Ben je klaar voor vijf dagen vuurwerkspektakel in Knokke-Heist? Het internationaal vuurwerkfestival start op 17 augustus om 22 uur op het strand ter hoogte van de Meerlaan. De organisatie en hulpdiensten nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om het evenement vlot te laten verlopen.

Elke vuurwerkavond is vanaf 20.30 uur een verkeersluwe zone van kracht. De zone wordt al vanaf 15 uur parkeervrij gemaakt. In deze zone vallen de Zeedijk-Albertstrand (tussen de Zeerobbenlaan en Canadasquare west), Meerlaan (tussen de Elizabetlaan en Zeedijk-Albertstrand) en Jozef Nellenslaan (tussen de Zeerobbenlaan en Sterrenlaan).

Wil je de parkeer- en verkeersdrukte in de omgeving van het vuurwerkfestival vermijden? Maak gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet. Vervoersmaatschappij De Lijn zet extra kusttrams in tussen 20.00 en 23.00 uur.

Kom je toch met de wagen? In de Knokkestraat is ter hoogte van de Goudsbloemenlaan een ingerichte parkeerzone voorzien. Een parkeerticket kost twee euro. Personen met een fysieke beperking kunnen zich met de wagen aanmelden bij de politiepost ter hoogte van het kruispunt Elizabetlaan - Zeerobbenlaan. Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien in de Zeerobbenlaan.

Veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen, is er rond de vuurwerksite op het strand een veiligheidsperimeter voorzien. De omvang van deze zone hangt af van de weersomstandigheden. Gelieve de perimeter steeds te respecteren. De strandhulppost ter hoogte van de Zwaluwenlaan is open van 21 uur tot het einde van het evenement.