Verschillende kustgangers probeerden in alle vroegte controles van politie in Knokke te ontlopen Siebe De Voogt

04 april 2020

14u48 19 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist stelde sinds het begin van de coronacrisis al een 270-tal inbreuken vast rond niet-essentiële verplaatsingen. Dat zegt korpschef Steve Desmet. Zaterdagmorgen dachten verschillende dagjestoeristen en tweedeverblijvers tevergeefs om de politie te snel af te zijn.

Wie dit weekend niet in Knokke moet zijn en toch een tripje naar de kust wil maken, is er net als op andere plaatsen aan voor de moeite. De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleert zowel zaterdag als zondag bij de twee op- en afritten van de A11 in Heist en Westkapelle en de grensovergangen met Nederland. “In het centrum zijn ook mobiele ploegen aanwezig en op het strand werken we samen met de cavalerie", zegt korpschef Steve Desmet. “Daarnaast zijn fietspatrouilles en motorrijders van ons korps op pad om een extra oogje in het zeil te houden.”

De politie startte vrijdag al met controles in Knokke en hield die ook zaterdagmorgen in alle vroegte aan. Dat bleek meer dan terecht, want verschillende kustgangers dachten hen nog voor het ochtendgloren te snel af te zijn. Minstens 9 bestuurders bleken een niet-essentiële verplaatsing te maken en moesten om rechtsomkeer maken met een proces-verbaal op zak. “Het ging zowel om dagjestoeristen als tweede verblijvers”, stelt de korpschef. “Sinds 9 à 10 uur merken we dat de inbreuken beperkt blijven. Iedereen lijkt zich sindsdien aan de maatregelen te houden.” Tot voor donderdag stelde de lokale politie Damme/Knokke-Heist al een 220-tal pv’s op inzake niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. De voorbije twee dagen kwamen daar nog eens 50 pv’s bij.