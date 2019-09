Verloor chef-kok en wijnexpert geur- en smaakzin na vechtpartij in z’n zaak? Siebe De Voogt

10 september 2019

14u26 0 Knokke-Heist De chef van een restaurant in Knokke-Heist beweert z’n geur- en smaakzin te hebben verloren na een vechtpartij twee jaar geleden in z’n zaak. “Mijn cliënt moest na de feiten derden inschakelen om in de keuken te staan en wijn aan te kopen”, zegt z’n advocaat. De advocaat van z’n vermeende belager betwist de feiten en vraagt de vrijspraak.

De feiten dateren van de nacht van 8 op 9 oktober 2017. Een 40-jarige man uit Overijse zat rond middernacht nog een glas te drinken in de zaak van de chef samen met een vriend. Toen de kok z’n restaurant wilde sluiten, brak een schermutseling uit. De veertiger deelde een elleboogstoot uit op de neus van de chef en ook zijn vriendin zou in de klappen hebben gedeeld. “De politie stelde bij aankomst in de zaak een ware ravage aan”, stelde de procureur dinsdagmorgen. “Er lagen plukken haar op de grond, verschillende glazen en wijnflessen waren stuk en de tafels waren verschoven.”

Geur- en smaakzin kwijt

Twee jaar na datum constateerde een dokter dat de geur- en smaakzin van de chef door het incident verdwenen waren. De advocaat van de man vordert in de rechtbank een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro. “Deze feiten zijn voor mijn cliënt een catastrofe”, pleitte hij. “Hij is naast restaurateur ook wijnkenner. Wijn serveren en aankopen kan hij nog deels op basis van zijn expertise, maar meestal moet hij een derde inschakelen om te proeven. Ook in de keuken kan hij nog z’n plan trekken, maar proeven of ruiken gaat ook daar niet meer zonder hulp.”

De verdediging betwist het verhaal van de chef. “Mijn cliënt is makelaar in oldtimers en was die dag in Knokke voor de Zoute Rally”, stelde advocaat Luc Arnou. “Hij was echt van plan om te vertrekken uit dat restaurant, maar het ging niet snel genoeg voor die uitbater. Hij greep de arm van mijn cliënt, die zich gewoon wilde losrukken. De vriendin van de man sprong dan nog eens op zijn rug. Dit was gewoon een zaak van wettige zelfverdediging. We betwisten overigens ook dat hij z’n reuk- en smaakzin kwijt is. Mijn cliënt stuurde een privédetective naar Knokke. Die stelde vast dat het slachtoffer wel degelijk nog wijn verkocht. Hij deed zich ook nog steeds voor als dé man in zijn restaurant. Wij vragen de vrijspraak.” Uitspraak op 8 oktober.