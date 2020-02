Verkeersmaatregelen voor Love Bike & Run Mathias Mariën

12 februari 2020

14u25 0 Knokke-Heist Op zondag 16 februari vindt tussen 11 en 14 uur de Love Bike & Run door in Knokke-Heist. De politie en organisatie nemen enkele verkeersmaatregelen om de wedstrijd vlot en veilig te laten verlopen.

Tijdens de wedstrijd is een parkeerverbod van kracht in de Lispannenlaan (tussen de Majoor Vandammestraat en Meerlaan), de Leeuwerikenlaan, de Elizabetlaan (op de middenberm ter hoogte van de Leeuwerikenlaan), het Kwelmpad en de Waterloostraat. In de Meerlaan is het verboden te parkeren ter hoogte van de Waterloostraat en de sportzaal Sibe. Er is ook een parkeerverbod van kracht voor de oostelijke parkeerstrook tussen de Elizabetlaan en Zeedijk-Albertstrand. Op de Zeedijk-Heist is het verboden te parkeren vanaf de Parkstraat tot voorbij de site van de Raan.

Tijdens de doortocht van de deelnemers is het mogelijk dat het verkeer even wordt opgehouden of omgeleid.