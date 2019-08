Verkeersmaatregelen voor Finishers Triatlon Mathias Mariën

22 augustus 2019

16u14 0 Knokke-Heist Op zondag 25 augustus geven meer dan 400 sportievelingen het beste van zichzelf tijdens de Finishers Triatlon in Knokke-Heist. De lokale politie en organisatie nemen extra maatregelen om het sportevent vlot en veilig te laten verlopen.

Van 8 tot 17 uur is geen doorgaand verkeer mogelijk via Duinenwater. Er is een omleiding voorzien via de Knokkestraat. De sportsite kan je enkel verlaten via de Henri Van de Veldelaan in de richting van Knokke. Ook in de Nieuwstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten tussen de Westkapellestraat en Gilbert Decockstraat. Deze maatregel is ook van toepassing op fietsers. Vanuit de Natiënlaan is ook geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kalvekeetdijk in de richting van Heist. Heist blijft wel vlot bereikbaar via de Knokkestraat. Een deel van het parcours loopt ook via de Westkapellestraat, Spelemanstraat, Jonckheerestraat en Waterstraat. Deze straten blijven tijdens het event toegankelijk voor plaatselijk verkeer als dit de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar brengt.