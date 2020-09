Verkeersmaatregelen in Heistlaan vanaf 7 september Mathias Mariën

04 september 2020

15u36 0 Knokke-Heist Voor de uitwerking van het project ‘Doortocht Heist’ wordt er op 7 september gestart met de aanleg van nieuwe riolering en wegenis in de Heistlaan, tussen de Sint Antoniusstraat en de Vlamingstraat. Tijdens de werken gelden verschillende verkeersmaatregelen.

De rijbaan van de Heistlaan wordt afgesloten voor alle verkeer tussen de Sint Antoniusstraat en de Vlamingstraat. Voetgangers zullen beperkte hinder ondervinden. De parking van de site Delhaize blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanuit de richting van de Elizabetlaan.

Alle doorgaand verkeer wordt omgeleid via Zeebrugge. De Gustave Van Nieuwenhuysestraat (gelegen tussen de spoorwegbrug over de Heistlaan en de Minerva-rotonde aan de Isabellalaan (N34) in Zeebrugge) wordt voor de duur van deze wegwerkzaamheden opengesteld voor alle verkeer.