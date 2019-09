Verkeersmaatregelen Generali Zwintriathlon Mathias Mariën

02 september 2019

14u53 0 Knokke-Heist Op woensdag 4 september vindt de Generali Zwintriathlon plaats tussen Sluis en Knokke-Heist. De organisatie en hulpdiensten nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om het sportevent vlot te laten verlopen.

Op woensdag 4 september zijn tussen 14.00 en 17.00 uur volgende straten afgesloten voor het doorgaand verkeer: de Retranchementstraat, Hazegrasstraat, Kalvekeetdijk (tussen de Hazegrasstraat en Patrijzenstraat), Patrijzenstraat, Koekoekstraat (tussen de Patrijzenstraat en Sluisstraat), Sluisstraat (tussen de Koekoekstraat en Natiënlaan), Oude Heernisstraat, Oostkerkestraat, Sint Jacobstraat, Oostkerkestraat (tussen de Leopoldsvaart en Dudzelestraat) en Dorpsstraat (tussen de Dudzelestraat en Herenweg).

Er is ook een stilstaan- en parkeerverbod van kracht in de Kalvekeetdijk (tussen de Hazegrasstraat en Patrijzenstraat), Patrijzenstraat (tussen de Kalvekeetdijk en Koekoekstraat), Koekoekstraat (tussen de Patrijzenstraat en Sluisstraat), Sluisstraat (tussen de Dudzelestraat en Natiënlaan), parallelweg langs de N49/A11 (tussen de Sluisstraat en tunnel onder de A11), Dorpsstraat (tussen de Dudzelestraat en Herenweg), Waterstraat (tussen de Dorpsstraat en Westkapellestraat), Westkapellestraat (tussen de Waterstraat en Krommedijk), Krommedijk (tussen de Westkapellestraat en Elizabetlaan), Europaplein (op alle parkeervakken), Sterrenlaan (op alle parkeervakken), Parkstraat en Anemonenlaan.

De deelnemers maken ook gebruik van de fietspaden langs de Damse Vaart-Noord en Leopoldsvaart-Noord. Het fietsverkeer kan in deze zone enkel gebruik maken van de fietspaden langs de Damse Vaart-Oost en Schipdonkvaart-West. Ook op de noordelijke rijstrook van de Sluisstraat blijft fietsverkeer mogelijk.

Wil je je woning tijdens de triatlon verlaten met de wagen? Volg het parcours in de rijrichting van de deelnemers. De seingevers leiden je zo snel mogelijk van het parcours af.

Als inwoners van Oostkerke maak je het best gebruik van de Monnikeredestraat om naar het binnenland of de kust te rijden. Na het kruisen van het parcours kan je je verplaatsen via de Damse Vaart-Oost. Via de Zuidbroekstraat, Eienbroekstraat, Hoekestraat of Krinkeldijk is ernstige verkeershinder mogelijk.