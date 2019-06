Verkeershinder op balkonrotonde na aanrijding Jelle Houwen

11 juni 2019

22u42 0

Op de Natiënlaan in Knokke ontstond dinsdag in de vooravond wat verkeershinder na een aanrijding. Het ongeval gebeurde rond 17.40 uur op de balkonrotonde in Westkapelle. Een Nederlandse trucker en een automobilist van een voertuig met Franse nummerplaat kwamen er op die rotonde met elkaar in botsing. Er was vooral materiële schade al was de Franse bestuurder wat in shock en moest er een ambulance komen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en de brandweer plaatste een signalisatiewagen aan het ongeval. Er was enige tijd verkeershinder.