Verkeershinder in de Engelsestraat in Duinbergen MMB

05 juli 2019

11u54 1 Knokke-Heist In de Engelsestraat in Duinbergen wordt op maandagvoormiddag 8 juli en op donderdag 11 juli vanaf 8 tot uiterlijk 10 uur, ter hoogte van de bouwwerf een stuk van de openbare weg ingenomen voor bouwwerkzaamheden.

Er blijft wel nog een vrije ruimte over van 4 meter voor voetgangers en doorgaand verkeer. Vrachtverkeer zal plaatselijk gedeeltelijk over het voetpad moeten rijden. Op 8 juli levert een vrachtwagen met aanhangwagen betonplaten op deze locatie. Op 11 juli wordt een gedeelte van het openbaar domein ingenomen door een betonmixer en betonpomp. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een afwijking op de bouwstop in de toeristische zone verleend.