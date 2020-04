Verkeershinder door werken in Anemonenlaan Mathias Mariën

26 april 2020

09u43 0 Knokke-Heist Door werken in de Anemonenlaan in Knokke-Heist zal er nog enkele dagen verkeershinder zijn.

Recent werd daar gestart met de plaatsing van verticale infiltratiebuizen. Die werkzaamheden staan tot 6 mei gepland. Tijdens de duur van de werkzaamheden is voor motorvoertuigen enkel eenrichtingsverkeer in de richting van de Elizabetlaan toegelaten. De westelijke zijde van de Patriottenstraat (het gedeelte tussen de Anemonenlaan en de Zeegrasstraat) is dan enkel bereikbaar via de Zeedijk. Fietsers en voetgangers ondervinden weinig hinder. Eens de werken volledig achter de rug zijn, wordt de volledige straat terug vrijgegeven voor alle verkeer.