Verdachte winkeldief neemt de benen bij botscan in het ziekenhuis Siebe De Voogt

29 augustus 2020

16u50 18 Knokke-Heist De verdachte van een winkeldiefstal in Knokke zal dan toch niet voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Dat meldt het Brugse parket. De jongeman kon de benen nemen in het ziekenhuis, waar hij zou onderworpen worden aan een botscan.

De politie Damme/Knokke-Heist kon de de jonge Algerijn inrekenen na een winkeldiefstal in Knokke. Daarbij maakte hij volgens het Brugse parket tabak buit. De man zou bovendien ook in aanmerking komen voor een woninginbraak in december vorig jaar in Brugge. Het parket was van plan om de verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter, maar zover kwam het niet. Omdat hij beweerde minderjarig te zijn, werd de Algerijn zaterdag overgebracht naar het AZ Sint-Jan voor een botscan. Hij slaagde er echter in om in het ziekenhuis weg te vluchten en kon niet meer ingerekend worden. De politie spoort hem op.