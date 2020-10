Veertiger gooit bord warm eten in gezicht van z'n partner, maar ontkent dat hij man duw gaf met heup- en schouderbreuk tot gevolg Siebe De Voogt

13 oktober 2020

14u50 0 Knokke-Heist Een 40-jarige man uit Knokke-Heist riskeert een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor opzettelijke slagen en verwondingen en partnergeweld. K.V. geeft toe dat hij vorig jaar een bord warm eten in het gezicht van z'n toenmalige partner gooide, maar ontkent wel dat hij op straat een man omver duwde met een heup- en schouderbreuk tot gevolg.

K.V. (40) uit Knokke-Heist had op 22 november 2018 net gedaan met werken, toen hij het op een parking in de kustgemeente aan de stok kreeg met een andere man. “Puur zinloos geweld”, noemde diens advocaat Bart Bleyaert het. “Mijn cliënt had z'n voertuig geparkeerd, maar bedacht dat hij z'n parkeerschijf was vergeten leggen. Hij keerde terug en werd geconfronteerd met de beklaagde. Die verweet hem dat hij aan z'n auto aan het prutsen was.” Het slachtoffer wandelde volgens z'n advocaat weg, maar werd achtervolgd door K.V. Die zou hem daarop een duw gegeven hebben, waarop de man ten val kwam met een heup- en schouderbreuk tot gevolg.

Alcoholprobleem

Een klein jaar later ging de veertiger volgens het parket opnieuw over de rooie. Op 24 augustus 2019 zou hij een warm bord eten in het gezicht van z'n toenmalige partner gegooid hebben. “De politie kon de gemoederen bedaren, maar werd kort na hun vertrek alweer opgeroepen", stelde de procureur. “De beklaagde had z'n partner met de vlakke hand in het gezicht geslagen.”

Volgens het parket kampte K.V. met een alcoholprobleem. De procureur vorderde dan ook 12 maanden cel, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging benadrukte dat de veertiger intussen zelf hulp zocht. “Mijn cliënt zocht troost in de alcohol door relationele problemen in het voorjaar van 2019", pleitte de advocate van de man. “Bij de vermeende feiten in november 2018 was hij dan ook nog niet verslaafd. Hij was die dag niet stomdronken. Bovendien heeft daar nooit een duw plaatsgevonden. Het slachtoffer was zelf opgewonden, wilde zich omdraaien en is daarbij gestruikeld.”

Op 3 november wordt de zaak verdergezet.