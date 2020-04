Vastgoedbeurs op strand van Knokke nu al geannuleerd: “Te weinig garanties voor september” Mathias Mariën

09 april 2020

08u22 2 Knokke-Heist De twaalde editie van Realty Belgium, dé vastgoedsummit voor de Belgische real estate sector die normaal op 17 en 18 september zou plaatsvinden in het casino en op het Albertstrand in Knokke-Heist, wordt dit jaar niet georganiseerd. De nooit eerder geziene situatie met betrekking tot het COVID-19 virus en de groeiende onzekerheid of Realty in september zou kunnen plaatsvinden deed Easyfairs België, organisator van Realty, beslissen om het vastgoedevent niet te laten doorgaan.

Vorige week besliste het schepencollege van Knokke-Heist al dat alle grote evenementen tot 31 augustus geschrapt worden. Over evenementen in september, zoals Realty Belgium, wordt pas eind mei beslist. De onzekerheid rond het al dan niet mogen doorgaan van Realty zorgt er echter voor dat partnersexposanten geen definitieve beslissing nemen rond hun deelname en dat de ticketverkoop naar de real estate professionals niet kan opgestart worden. Rekening houdend met al deze externe factoren, is Easyfairs België in 2020 niet in de mogelijkheid om een voldoende kwalitatief en hoogstaand event voor de Belgische real estate sector neer te zetten en werd er bijgevolg beslist om de editie van Realty en Immo Invest Days in september te annuleren.