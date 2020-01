Vangrail op beruchte rotonde wordt definitief hersteld Mathias Mariën

13 januari 2020

14u03 0 Knokke-Heist Op dinsdag 14 januari start de definitieve herstelling van het stuk en vangrail op de rotonde in Westkapelle.

Hiertoe dient het verkeer op de rotonde op 1 rijstrook ( rechterrijstrook ) gebracht te worden. Het verkeer in de richting van de balkonrotonde ( komende van Antwerpen, Knokke en Sluis ) wordt net voor de rotonde op 1 rijstrook gebracht. De werken worden vanaf 9 uur aangevat en zullen waarschijnlijk duren tot kort na de middag. De vangrail is al enige tijd beschadigd na een reeks ongevallen. Ondertussen is wel extra signalisatie geplaatst.