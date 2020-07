Vandalen vernielen verdwaalpaal van beachbar en beschadigen strandcabines Mathias Mariën

07 juli 2020

13u20 0 Knokke-Heist Vandalen hebben maandagnacht schade aangericht op het strand van Knokke-Heist. Bij strandbar Coconut Beach sneuvelde een verdwaalpaal en verder raakten nog drie cabines beschadigd.

Traditioneel is er tijdens de zomermaanden wel wat vandalisme op het strand. Ook deze zomer is dat dus jammer genoeg het geval. De verdwaalpaal aan de strandbar was een werk van de uitbaters en diende om kinderen een herkenningspunt te geven. De uitbaters zullen nu bekijken of de schade te herstellen valt. De politie is op de hoogte van het vandalisme en is een onderzoek gestart.