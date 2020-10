Vanaf vrijdag zijn honden weer welkom op strand van Knokke-Heist Mathias Mariën

13 oktober 2020

14u51 0 Knokke-Heist Vanaf vrijdag 16 oktober zijn honden weer welkom op het volledige strand vanaf Heist tot aan het Zwin.

Je viervoeter mag er bijna overal vrij onder begeleiding rondlopen. In de natuurgebieden van de Baai van Heist, Zwinbosjes- en duinen en op de Internationale Zwindijk moeten honden wel aan de leiband. In het Zwin Natuur Park, de Zwinvlakte en binnen de begrazingsblokken van de Zwinbosjes- en duinen zijn honden niet toegelaten. De baasjes die op stap zijn met hun troeteldier, moeten ook op het strand en aanpalende natuurgebieden steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje.