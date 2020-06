Vanaf vandaag ‘zero tolerance’ voor corona-overtreders in Knokke-Heist na aanhoudende overlast met Noord-Fransen: “We zijn ze liever kwijt dan rijk” Mathias Mariën

26 juni 2020

11u55 106 Knokke-Heist Knokke-Heist gaat strenger optreden tegen strandgangers en dagtoeristen die de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Burgemeester Leopold Lippens heeft de politie opdracht gegeven om een systeem van ‘zero tolerance’ te hanteren. “We hebben een valse start achter de rug en maken ons zorgen om de rest van de zomer”, bevestigt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele. Vooral de Noord-Fransen blijken problemen te veroorzaken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Neen, in Knokke-Heist kijken ze niet met een goed gevoel terug op de voorbije warme dagen. Samenscholingen, groepen die steeds groter werden, sluikstorten, toeristen die met buitenlandse bussen richting kustgemeente meerijden: het gebeurde deze week allemaal. Volgens diverse horeca-uitbaters zijn het vooral de Noord-Fransen die steeds massaler richting Knokke-Heist trekken en overlast veroorzaken. “Het ruikt naar wiet op het strand”, was een van de klachten die een stranduitbater te horen kreeg.

Ze tonen weinig respect in het algemeen. Je kan ermee in discussie gaan, maar vanaf het moment dat je je rug draait, doen ze gewoon verder Kevin Caes, uitbater strandbar Lichttorenstrand

Bij het gemeentebestuur kijken ze met een bang hart naar de komende weken. Vrijdagochtend zette burgemeester Leopold Lippens de puntjes op de i tijdens het schepencollege. “Er is opdracht gegeven aan de politie om een systeem van ‘zero tolerance’ in te voeren”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele, bevestigt het veelal Noord-Fransen zijn die voor overlast zorgen. “We zijn ze liever kwijt dan rijk als ze zich zo gedragen”, zegt Wittesaele. Bij de politie zagen ze de voorbije dagen effectief tal van Franse nummerplaten Knokke-Heist binnenrijden.

Dat er grote, buitenlandse bussen met dagjestoeristen richting Knokke-Heist afzakken, zien ze bij het gemeentebestuur dan ook niet graag gebeuren. “Het was zeker een valse start van het seizoen”, klinkt het. “De vrees bestaat dat we een heel moeilijke zomer tegemoet gaan.”

Sneller boetes?

In Knokke-Heist leeft zo het gevoel dat de strandgangers en toeristen niet beseffen dat we nog steeds in tijden van corona leven. De voorbije dagen was het over de koppen lopen en was er van afstand houden amper nog sprake. Door de nieuwe richtlijnen voor de politie is de kans groot dat er sneller boetes zullen uitgeschreven worden in plaats van het nodeloos herhalen. “We zien dat grote groepen langskomen en hun voeten vegen aan de maatregelen. Het zijn zaken zoals we gezien hebben bij de betogingen in Brussel”, gaat schepen Anthony Wittesaele verder. “Voor de duidelijkheid: we zijn een badplaats en dus gastvrij. Maar wie komt, moet zich wel aan de maatregelen houden. En als het te druk is, moeten de mensen elders gaan. Daarvoor is de kustbarometer in het leven geroepen.”

In de strandbars kunnen ze de komst van de onruststokers alleen maar bevestigen. Kevin Caes van het Lichttorenstrand plaatste zelfs een bordje met de uitdrukkelijke melding dat waterpijpen (shisha) niet toegelaten zijn. “Veel van hen respecteren de coronaregels niet”, bevestigt Caes. “Ze tonen weinig respect in het algemeen. Je kan ermee in discussie gaan, maar vanaf het moment dat je je rug draait, doen ze gewoon verder."