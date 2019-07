Vanaf nu eet je ‘Hawaiiaanse ijsjes' op het strand van Knokke-Heist: “Verfrissend én volledig anders dan gewoon schepijs” Mathias Mariën

17 juli 2019

16u26 0 Knokke-Heist Op de Zeedijk in Knokke-Heist is het allereerste ‘Hawaiiaanse ijssalon’ aan de kust geopend. Friedel Knudde (49) en Julie Georges (47) vonden de inspiratie tijdens een gezamenlijke vakantie en serveren de volledige zomer dagelijks schaafijs – in de VS beter bekend als snow cone. “De eerste reacties zijn zeer positief. Het is veel verfrissender dan een gewoon ijsje én het is een pak gezonder”, zegt Friedel.

Wie dezer dagen langs de Zeedijk in Duinbergen wandelt, op een boogscheut van het Casino, kan er amper naast kijken. Tal van kinderen lopen met een wat op het eerste zicht lijkt op een berg ijsblokjes met een kleurtje. Helemaal fout is die inschatting niet, aangezien de ‘snow cone’ effectief zeer fijn gemalen ijs is met toegevoegde siropen die zorgen voor de smaak. In de Verenigde Staten – en specifiek in Hawaï – zijn de ijsjes enorm populair. “Daar vind je dergelijke ijssalons op elke hoek van de straat. Een beetje zoals je aan onze kust overal schepijs kan kopen”, zegt Friedel Knudde.

Verfrissend

De 49-jarige vrouw uit Knokke is eigenlijk apothekeres, maar slaat deze zomer een compleet nieuwe weg in. Samen met Julie Georges, een lerares, opent ze ‘Hi Hawaiian Ice’ op de Zeedijk in Duinbergen. “Het idee ontstond eigenlijk al twee jaar geleden toen we samen op vakantie waren in Hawaï”, vertelt Friedel. “Eigenlijk is het een groot ijsblok dat in een machine gaat en eruit komt als sneeuw. Daarvan maken we een bol, waarna we beginnen met de toppings. Het ijs slorpt de smaken meteen op. Het is enorm verfrissend. Per ijsje kan je drie smaken combineren.” Het concept slaat, gezien het succes van de voorbije dagen, ook in ons land aan. Al moeten de meeste mensen wel wennen aan het idee. “Het merendeel van onze klanten kent het effectief niet”, bevestigt Friedel. “Maar eenmaal ze proeven zijn ze wel meteen verkocht. Het is enorm verfrissend. Bovendien is het in vergelijking met een normaal ijsje heel gezond. Een ‘snow cone’ bevat amper een 60-tal calorieën!”

13 smaken

Momenteel zijn er in het ijssalon 13 verschillende smaken beschikbaar. Bedoeling is om het aanbod tegen volgend jaar uit te breiden. Hoewel Julie en Friedel het succes van hun pop-up nog afwachten, zijn ze dus nú al bezig met de toekomst. Behalve de ‘sneeuwijsjes’ is er in het salon ook koffie beschikbaar in herbruikbare bekers. Wie komende zomer de opvallende ijsjes wil proberen, kan dagelijks op de Zeedijk terecht tussen 13 en 22 uur. Alle smaken en soorten kosten 3 euro.