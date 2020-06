Vanaf maandag genieten van cocktail op het strand: uitbaters bereiden zich voor op opening Mathias Mariën

16u53 0 Knokke-Heist De heropening van de horeca op 8 juni is ook goed nieuws voor de stranduitbaters. Hoewel ze al bijna de helft van hun seizoen kwijt zijn, kunnen ze eindelijk openen. Op het strand wordt dan ook alles in gereedheid gebracht om vanaf maandag klanten te kunnen ontvangen.

Donderdagochtend was er nog even twijfel, omdat de strandbars tijdens de persconferentie van de Veiligheidsraad niet specifiek aan bod kwamen. Toch wordt er nu van uitgegaan dat ook zij maandag kunnen openen, mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen. Hoewel er al heel wat voorbereidingen werden getroffen, is er tegelijk nog heel wat werk. Zo mocht - om te vermijden dat mensen er gingen zitten - nog geen meubilair geplaatst worden. De heropening is evenwel voorlopig nog onder voorbehoud van de publicatie van het ministerieel besluit.