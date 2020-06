Vanaf 4 juli gratis shuttledienst in Knokse winkelstraten, kustgemeente pakt ook uit met gedetailleerd shoppingplan Mathias Mariën

19 juni 2020

09u10 2 Knokke-Heist Knokke-Heist heeft een shoppingplan ontwikkeld waarop alle winkelzones, de openbare toiletten en omliggende parkings van de Gouden Handelsdriehoek aangeduid staan. “Ook het parcours van de shopping shuttles zijn erop terug te vinden", zegt het gemeentebestuur.

Als exclusieve badplaats wil Knokke-Heist zijn bezoekers nog meer service bieden in de toeristische handelskern van de Gouden Shoppingdriehoek. Het shoppingplan is daar een onderdeel van. In deze publicatie vind je een handig overzicht terug van de winkelzones in de Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan. Op het plan wordt de grote verscheidenheid aan winkels en restaurants aangeduid, alsook de openbare toiletten en de omliggende randparkings. De shoppingplannen zijn gratis verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Knokke-Heist, bij de lokale handelaars en in de openbare gebouwen.

Gratis shopping-shuttle

De gemeente wil deze zomer zo z’n status van shoppingparadijs extra in de verf zetten. Eén van de opvallendste initiatieven daarbij is de inzet van een gratis shuttledienst. Vanaf 4 juli kunnen alle funshoppers daar gratis gebruik van maken. “De rit alleen al in deze trendy en geluidsarme citymobiel maakt dit tot de meest unieke hop on hop off-ervaring van de Belgische kust”, zei burgemeester Leopold Lippens daar eerder over. Deze shopping shuttles verbinden de belangrijkste winkelstraten met elkaar.