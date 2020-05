Vanaf 11 mei opnieuw betalend parkeren in Knokke-Heist Mathias Mariën

04 mei 2020

12u40 57 Knokke-Heist Vanaf maandag 11 mei zouden volgens het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad alle winkels hun deuren weer mogen openen waaronder ook de Parkingshop op het Gemeenteplein 22.

Vanaf dan wordt het gratis parkeren op het hele grondgebied van Knokke-Heist weer opgeheven en moet je van 11 tot 19 uur in bepaalde zones gebruikmaken van je parkeerschijf of betalen via de parkeerautomaat of je smartphone. Vanaf 11 mei worden ook in de rode zones een 60-tal Shop & Go-parkeerplaatsen in gebruik genomen waar je gedurende een half uur gratis kunt parkeren.