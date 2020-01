Van valse juwelen tot in scène gezette moord: mannen krijgen tot 3 jaar cel in bizarre oplichting van landbouwer Siebe De Voogt

21 januari 2020

13u13 0 Knokke-Heist Twee mannen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 3 jaar gekregen voor de oplichting en afpersing van een landbouwer uit Heist. Erwin V. (58) uit Bredene en Peter T. (54) uit Brugge wilden het slachtoffer naar eigen zeggen helpen om zijn geld terug te krijgen van een dubieuze investering, maar waren volgens het parket in werkelijkheid gehaaide oplichters. Met een in scène gezette moord en valse juwelen troggelden ze hem zo’n 80.000 euro af. De rechter kent het slachtoffer evenwel geen schadevergoeding toe.

Het gerecht kreeg op 6 augustus 2016 informatie in handen dat het slachtoffer, een landbouwer uit Heist, die dag 50.000 euro cash moest overhandigen bij een tankstation in Zeebrugge. De politie zette meteen een observatie op en zag de man met zijn bestelwagen de parking oprijden. Tot een echte overhandiging kwam het uiteindelijk niet, maar de speurders kwamen wel een bizarre afpersingszaak op het spoor.

Kluis met juwelen in Andorra

De landbouwer had enkele jaren eerder een dubieuze investering gedaan. Hij had een koppel liefst 1 miljoen euro geleend, maar had zijn centen nooit teruggezien. Volgens de burgerlijke partij deed Bredenaar Erwin V. (58) hem het voorstel om te helpen zijn geld terug te krijgen. De vijftiger zette een vernuftig verhaal op poten. Hij had lucht gekregen van een kluis met juwelen in Andorra, die toebehoorde aan de man die het geld van de landbouwer had geleend. V. zou met hem een overeenkomst hebben afgesloten om de juwelen op te halen. Het slachtoffer was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en was blij dat hij z’n centen eindelijk zou terugzien. V. overhandigde hem ook effectief juwelen, maar die bleken achteraf vals te zijn.

Gaandeweg ging de oplichting over tot afpersingen. Samen met de 54-jarige Bruggeling Peter T. zette Erwin V. een verhaal in scène dat leest als een filmscenario. Om de landbouwer schrik aan te jagen, maakte hij hem wijs dat Peter T. in Spanje een moord had gepleegd. “Hij legde het slachtoffer een foto voor, waarop zijn vriend poseerde met het lijk van de zogenaamd vermoorde man”, vertelde de procureur.

“Het vermeende moordslachtoffer gaf tijdens het onderzoek aan dat hij de rol in ruil voor geld op zich had genomen. Hij had ketchup over z’n lichaam gesmeerd, zodat het op bloed zou lijken, en had zich laten fotograferen in de duinen.” Volgens de burgerlijke partij werd de landbouwer uiteindelijk zo’n 80.000 euro afgetroggeld. Tijdens het onderzoek doken nog enkele andere slachtoffers van Erwin V. op. De man kreeg in het verleden al celstraffen tot 8 jaar en werd dinsdagmorgen in het nieuwe dossier veroordeeld tot 3 jaar cel.

Géén schadevergoeding

De verdediging had vergeefs om de vrijspraak gevraagd. “Het slachtoffer heeft in dit dossier een fantastisch verhaal naar voren geschoven, maar nergens ligt daar ook maar enig bewijs van voor”, pleitte advocaat Bart Bleyaert. Peter T. kreeg voor zijn aandeel 18 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Opvallend: het slachtoffer kreeg uiteindelijk geen schadevergoeding toegekend door de rechter. Die oordeelde dat hij geen recht had op een bedrag, omdat hij de twee beklaagden betaalde om misdrijven te plegen en zo zijn miljoen euro terug te krijgen.