Van Knokse shoppingstraat naar het Zwin? Neem gratis elektrische shuttle Mathias Mariën

01 oktober 2020

19u47 0 Knokke-Heist Knokke-Heist verbindt de shoppingstraten met natuurgebied het Zwin via een gratis elektrische shuttle. Op die manier wil het gemeentebestuur samen met de provincie ook een andere kant van de badplaats laten zien aan bezoekers. “We maken onze inspanningen en investeringen in natuurbehoud toegankelijk voor het grote publiek”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

De elektrische shuttle is niet helemaal nieuw in Knokke-Heist. De voorbije zomermaanden reed er al een shuttledienst rond richting de belangrijkste shoppingstraten. Nu komt daar een busje bij dat het Zwin met het centrum verbindt. Op 20 minuten rij je van het Zoute naar de natuur. “Die extra lijn is een goede manier om het unieke en milieuvriendelijke karakter van Knokke-Heist te promoten”, zegt schepen Annie Vandenbussche.

Samenwerking over de grens?

Het busje zal dagelijks gratis uitrijden tussen 9.30 en 18 uur. De shuttle loopt in eerste instantie tot en 15 november, maar mogelijk krijgt het een vervolg de komende jaren. “De Zwinstreek is grensgebied, daarom lijkt het nuttig om een grensoverschrijdende samenwerking te onderzoeken. Wie weet kunnen we zo duurzaam toeristisch vervoer over Vlaams en Zeeuws kustgebied samen vleugels geven”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.