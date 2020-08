Van ‘catastrofaal’ tot ‘optimistisch voor de toekomst’: Knokse handelaars blikken terug én vooruit in coronatijd

Knokke-Heist

Het jaar 2020 kleurt zwart voor de lokale middenstanders. In Knokke krijgen ze, net als elders in Vlaanderen, klappen. Hoewel horeca en winkeliers na de lockdown allemaal weer mochten openen, draaien ze zowat allemaal minder omzet dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Boetieks prijzen zich meer dan ooit gelukkig met hun vast cliënteel. “Ik hoop op een soort euforie eenmaal de crisis voorbij is. Ik geloof dat we hier sterker uitkomen”, zegt Marijke Cappaert van UNO Knokke. Het dossier commerce versus corona vind je hier