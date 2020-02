Vader (37) krijgt rake klappen voor ogen van zijn kinderen: “Net op de dag dat mijn dochter haar verjaardag vierde” Mathias Mariën

25 februari 2020

11u59 56 Knokke-Heist De 37-jarige Christophe is zondagavond het slachtoffer geworden van zinloos geweld na afloop van carnaval. De Bruggeling kreeg na een discussie aan het frietkraam verschillende vuistslagen in het gezicht en stampen tegen zijn onderbeen. Zijn kinderen, 8 en 14 jaar oud, zagen nauwelijks enkele meters verder alles gebeuren. “Er wacht Christophe een lange revalidatie. De vakantie van de kinderen is ook volledig verpest”, vertelt zijn vriendin.

Christophe, zijn vriendin en de kinderen zijn al jarenlang trouwe carnavalisten en liepen ook zondagmiddag mee in de stoet van Heist Carnaval. Ondanks de felle wind en regenbuien, beleefde het nieuw samengestelde gezin een zorgeloze middag. Omdat ze na de festiviteiten net hun trein hadden gemist, besloten ze even verderop richting een frietkraam te trekken. Omstreeks 18.30 uur liep het daar echter fout. “Er ontstond een kleine discussie nadat een jongetje de hele tijd stampte naar een vriendin van ons. Hoewel ze al diverse keren had gevraagd te stoppen, bleef die jongen trappen zonder dat zijn ouders ingrepen”, zegt Lindsey, de vriendin van Christophe. “Daarop zei Christophe tegen die mensen dat ze hun kinderen beter moeten opvoeden.”

Vuistslagen

Die reactie viel niet in goede aarde bij de man. “Plots stonden vier mannen recht en sloegen ze Christophe tot tweemaal toe tegen de grond. Hij viel even flauw en op dat moment moeten ze ook op zijn onderbeen en enkel gestampt hebben”, gaat Lindsey verder. Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Extra pijnlijk is dat de hele vechtpartij gebeurde onder de ogen van hun 8-jarige dochter en 14-jarige zoon. “Voor hen is dat natuurlijk extra erg. Zeker omdat onze dochter net die dag haar verjaardag vierde”, zucht Lindsey. Christophe werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis en werd ondertussen geopereerd aan zijn kuitbeen en enkel. “Er wacht hem een maandenlange revalidatie. Bovendien zit ons carnavalsseizoen er nu volledig op. In principe zouden we nog in verschillende stoeten meelopen. Daar komt nu allemaal niks meer van in huis”, zegt de vrouw.

Klacht

Bij de politie van Knokke-Heist zijn ze op de hoogte van de vechtpartij, die volledig losstaat van de festiviteiten rond carnaval zelf. “De zaak wordt verder onderzocht”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Christophe wordt binnenkort nog verhoord en is van plan ook zélf klacht in te dienen tegen de mannen die de vuistslagen toedienden. “Het is onbegrijpelijk dat mensen zoiets doen. Zeker waar kinderen bij zijn. Voor onze kinderen is de vakantie nu al volledig verpest”, besluit Lindsey.