UPDATE: Kustbarometer kleurt weer overal groen tijdens ‘drukste weekend’ aan zee Bart Huysentruyt

15 augustus 2020

09u48 36 Knokke-Heist Het mogelijk drukste weekend van de zomer aan zee is voorlopig erg onder controle. Nadat Knokke even geel en dus “druk” kleurde op de kustbarometer, is dat inmiddels weer aangepast naar groen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zoals bekend kan je op www.dekust.be à la minute checken of het druk is aan de Belgische kust. Op zaterdagochtend kleurde de zone aan Knokke-Zoute al meteen geel, maar inmiddels is dat weer bijgesteld naar donkergroen. Ook de andere plaatsen aan de kust zijn nog licht- of donkergroen. Dat betekent dat het er voorlopig rustig of gezellig druk is. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé roept op om bij code geel voor een andere plaats te kiezen.

Geen volle treinen

Op de treinen blijft het voorlopig vrij rustig. Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols is er nog geen sprake van volle treinen. Een toestroom zoals vorig weekend lijkt dus voorlopig uit te blijven. Ook al omdat het weer een stuk minder is dan toen. De NMBS heeft in elk geval extra treinen geschrapt, nadat de situatie vorige zaterdag in Blankenberge uit de hand liep. De treinen die wel rijden, mogen tot 80 procent van hun maximale capaciteit hebben.