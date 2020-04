Unizo West-Vlaanderen vraagt kustburgemeesters om huurgeld voor strandbars tijdelijk te schrappen Mathias Mariën

19 april 2020

18u52 0 Knokke-Heist Unizo West-Vlaanderen roept de kustburgemeesters op om de huur te laten vallen voor de strandbars zolang die niet kunnen opengaan. Die financiële steun is volgens de organisatie belangrijk omdat de uitbaters meestal geen recht hebben op de steunmaatregelen voor de horeca.

Om overheidssteun te kunnen krijgen, moet je zaak een fysiek adres hebben. “Strandbars hebben dat niet. En je zaak moet er ook al zijn van voor 13 maart, toen de coronamaatregelen voor de horeca ingingen. De strandbars zijn er pas na 15 maart of vaak zelfs vanaf de paasvakantie. Daarom vragen we de kustburgemeesters om een reddingsboei uit te gooien”, zegt Wouter Blomme van Unizo West-Vlaanderen. “Ons pleidooi is dus om de betaling van de concessies op te schorten zolang die mensen geen inkomen hebben van hun uitbating. Lokale besturen kunnen veel doen voor die ondernemers.” Het gemeentebestuur van Koksijde heeft de concessies voor maart en april eerder al laten vallen.