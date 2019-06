Unieke luchtbeelden van het Zwin als wapen tegen leegstand: gevel wordt gebruikt als pop-upgalerie Mathias Mariën

10 juni 2019

11u03 0 Knokke-Heist Fotograaf Bart Hanot kreeg als eerste toestemming om met een drone boven het Zwin te vliegen en biedt die beelden nu op een originele manier te koop aan. De gevel van een leegstaand nieuwbouwpand langs de Paul Parmentierlaan is ingericht als pop-upgalerie om zo het straatbeeld op te vrolijken en tegelijk zijn werk te verkopen. “Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik toestemming kreeg om de foto’s te maken. Het is leuk dat ze op deze manier gebruikt kunnen worden”, aldus Hanot.

Toestemming krijgen om met een drone beelden te maken van een natuurreservaat: het klinkt eenvoudiger dan het is. Fotograaf Bart Hanot had zowel toestemming nodig van Het Zwin, het Agentschap Natuur en Bos, de gemeente Knokke-Heist én de politie. “Het is dan ook fantastisch dat ik uiteindelijk de beelden mocht maken”, zegt Hanot, die trots is op het resultaat. Om alles in goede banen te leiden, kreeg de fotograaf begeleiding van enkele lokale gidsen en herders. “De kans dat zo’n vergunning ooit nog wordt uitgedeeld, is zeer klein. Het was werkelijk uniek.”

Pop-upgalerie

De aanwezige dieren opschrikken door het lawaai, deed Bart Hanot van kunstcollectief 1, Aaronstreet niet. De drone vloog zo’n 90 meter hoog en maakte prachtige winterbeelden van het natuurpark. Een camera van vijftig megapixels legde alles vast. Hanot kon onder andere de bekende Schotse hooglanders fotograferen die er grazen. Ook de beelden van de kustlijn en grote ongerepte duinvlakten zijn indrukwekkend. Wie al een voorsmaakje wil zien van de foto’s, kan tegenwoordig best passeren langs de Paul Parmentierlaan. Daar is de gevel van een leegstaand nieuwbouwappartement ingericht als … pop-upgalerie met de foto’s van Hanot. “Pop up Gallerie Tides is een concept ontstaan uit de creatieve geest van Bjorn Christiaens van Salt Projects, in samenwerking met RR Interior”, verduidelijkt Hanot. “Het doel is om de buurt nog aangenamer te maken. Het is tegelijk een perfect voorbeeld van een creatieve manier om promotie te maken voor een pas opgeleverd commercieel pand.”

Tot 7.000 euro

De bewerkte beelden zullen uiteindelijk verkocht worden voor prijzen tussen de 3.500 en 7.000 euro. De normale prijs voor een werk van één vierkante meter of groter. De beelden zijn te koop in interieurzaak RR Interior en via 1, Aaronstreet zelf. Wie een uniek en ultrascherp beeld van het Zwin in de woonkamer of boven zijn bed wenst, zal dus wel stevig in de buidel moeten tasten.