Unieke loopervaring door het Zwin Mathias Mariën

19 september 2019

16u17 3 Knokke-Heist Onder het motto ochtendstond heeft goud in de mond beleven de deelnemers van de Besox Early Bird Run op zondag 29 september bij het krieken van de dag een unieke loopervaring in Knokke-Heist.

Met een parcours doorheen de Zwinvlakte en –bosjes, een passage over de nieuwe internationale dijk en de start en aankomst aan het Zwin Natuur Park kunnen sportieve natuurliefhebbers genieten van een uniek looptraject. Het parcours van de Besox Early Bird Run is een afwisseling van bewandelbare paden en kleine offroadtracks. ‘Sporters beleven meer’ staat hierbij centraal: het ontwaken van de natuur, de rust en de individuele beleving.

Deelnemers starten individueel om de 10 seconden tussen 8 en 9 uur. Hierdoor krijgt men een lange sliert lopers die op eigen tempo een parcours van om en bij de 8 of 11,5 kilometer afwerken. Om de 15 minuten vertrekken 90 deelnemers. Maximum 360 deelnemers kunnen deelnemen aan deze unieke loopervaring. Deelnemers moeten zich op voorhand inschrijven (10 euro) via sport.knokke-heist.be/earlybirdrun en is mogelijk tot en met 24 september 2019 .