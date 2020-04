Uitvaartcentrum Bleyaert voorziet livestream en video-opname Mathias Mariën

07 april 2020

08u37 0 Knokke-Heist Door de coronacrisis moeten uitvaartdiensten in beperkte kring plaatsvinden. Om nabestaanden toch zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, biedt uitvaartcentrum Bleyaert in Knokke-Heist daarom livestream en video-opnames van de plechtigheid aan.

De coronacrisis en de richtlijnen die opgelegd worden, verplichten uitvaartondernemers om het aantal aanwezigen op een uitvaart te beperken tot maximum 15 personen, inclusief uitvaartmedewerkers. Ze moeten daarbij ook een afstand van 1,5 meter van elkaar bewaren. “Nabestaanden putten veel troost uit een volle kerk of aula; de aanwezigheid op een uitvaartdienst blijft een blijk van steun en waardering voor de overledene. En het is net zonder die aanwezigheid dat de nabestaanden het nu moeten doen. Maar ook voor vrienden en kennissen die er niet bij kunnen zijn bemoeilijkt dit het rouwproces”, zegt Dimitri Nicoli van Uitvaartzorg Bleyaert in Knokke-Heist

Livestream en condoleren

De richtlijnen verplichten de uitvaartsector om creatief te zijn, bijvoorbeeld door een livestream aan te bieden. Daardoor kunnen mensen die niet aanwezig mogen zijn, de uitvaart toch nog op afstand volgen. Voor Uitvaarzorg Bleyaert is dat evenwel geen nieuwigheid: “Wij bieden sowieso livestream aan in onze aula, en dit voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn omdat ze te ver wonen of in het ziekenhuis verblijven bijvoorbeeld. We willen nabestaanden extra ondersteunen waar dat mogelijk is en bieden nu livestream aan voor elke dienst. De uitvaart kan ook opgenomen worden. De opnames kunnen nadien ter beschikking gesteld worden, daar kan eventueel een mooie herinneringsvideo van gemaakt worden.”