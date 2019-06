Uitslaande brand in appartement langs Lippenslaan door potje op het vuur Mathias Mariën

24 juni 2019

14u49 0 Knokke-Heist Op de hoek van de Gulden Vlieslaan en de Lippenslaan in Knokke is zondagavond een zware brand uitgebroken in een flatgebouw.

Op de tweede verdieping had een bewoner een pot op het fornuis laten staan, waarna de brand ontstond. De brandweer was snel ter plaatse en kon vermijden dat het vuur oversloeg naar aanpalende woningen. De uitslaande brand zorgde wel voor grote schade in het getroffen appartement, dat minstens voor lange tijd onbewoonbaar is. Er raakte niemand gewond.