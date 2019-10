Uitbater Surfers Paradise droomt van ‘wavepark’ in Knokke-Heist: “Surfers uit de hele wereld zouden hiervoor naar Knokke-Heist komen” Mathias Mariën

18 oktober 2019

17u59 85 Knokke-Heist Beschikt Knokke-Heist binnenkort over een bijzondere nieuwe sportplek? Als het van Frank Vanleenhove van Surfers Paradise afhangt alvast wel. Hij diende een voorstel in bij het gemeentebestuur om surfers hun ding te laten doen op kunstmatige golven in een speciaal daarvoor aangelegd wavepark. “Surfers uit de hele wereld zouden hiervoor naar Knokke-Heist komen.”

Het initiatief, dat de naam WaveLake kreeg en op het Duinenwatermeer een plaats zou krijgen, wordt alvast niet negatief onthaald door burgemeester en schepencollege, de sportdienst en alle andere betrokken partijen zoals Sport en toerisme Vlaanderen, BOIC, en Wind & Watersport Vlaanderen. WaveLake is bovendien door provinciaal toerismebedrijf Westtoer geselecteerd en tussen 17 andere kandidaten genomineerd om kans te maken op de Innovatie Award. Dat prestigieus project is in het leven geroepen om dynamische kustondernemers een traject te laten doorlopen voor ‘nieuw DNA, seizoensverbreding en extra prikkels om de kust vier seizoenen lang levendig te houden’.

“Ik volg de evolutie van dergelijke surfparken al bijna 10 jaar op de voet. Momenteel staan er over de hele wereld diverse surfparken in de startblokken”, zegt Frank Vanleenhove. “Ik had zelf het geluk enkele te mogen bezoeken en uitproberen. Het voor ons dichtstbijzijnde - en ’s werelds eerste commerciële - wavepark bevindt zich in Wales en lokt 150.000 bezoekers per jaar. Ik denk dat Knokke-Heist de ideale plaats is om met dergelijk project uit te pakken.”

Knokke-Heist heeft volgens Vanleenhove ook altijd iets met surfen gehad. “We beschikken over vijf prachtige watersportclubs die samen bijna 5.000 leden tellen, het is de plaats waar er begin de jaren 80 voor het eerst gesurft werd, waar de eerste Belgische kampioenschappen plaatsvonden, de eerste surf-academies en surfcamps georganiseerd werden…”, aldus Vanleenhove. “Bovendien beleeft de sport wereldwijd hoogdagen. Er zijn momenteel meer surfers dan plaatsen op de planeet waar er kan gesurft worden, dus gaan ze op zoek naar oplossingen en alternatieven. Deze bestonden eerst uit het aanleggen kunstmatige riffen, maar dat bleek geen succes. Daarna spitsten ze zich toe op het creëren van kunstmatige golven, waarbij surfers altijd en overal hun ding zouden kunnen doen, onafhankelijk worden van weer en wind. Ondertussen werd surfen een olympische sport en zijn de eerste wedstrijden in dergelijk wavepark een feit.”

Geloof

De uitbater van Surfers Paradise is dus rotsvast overtuigd van het potentieel. “Ik wil niet te veel vooruitlopen en er is nog veel werk voor de boeg, maar ik geloof er wel in. Dromen zijn gemaakt om waar te maken. De eerste stap is nu die award binnenhalen, om te zien in welke mate het surfen leeft in België. Dan zien we opnieuw verder”, zegt Frank. Stemmen en delen kan hier: www.dekust.be/nl/inspiratie/innovatiedossiers-profit