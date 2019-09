Uitbater Snookersaloon looft 5.000 euro uit voor gouden tip na diefstal kluis. “Ik verdeel geld over wie mijn tipformulier invult” Bart Boterman

19 september 2019

18u57 48 Knokke-Heist De uitbater van Snookersaloon op het Alfred Verweeplein in Knokke looft 2.500 euro uit voor een gouden tip die kan leiden naar de daders van een zware inbraak woensdagnacht. Daarbij drongen dieven via een lichtkoepel binnen en rukten ze de kluis uit de muur. “En ik verdeel nóg eens 2.500 euro over de mensen die mijn tipformulier hebben ingevuld. Ik ben ervan overtuigd dat we de daders zo kunnen vinden”, zegt Manu Wasnaire (36).

De inbraak gebeurde woensdagnacht tussen 4.15 uur en 5.15 uur. “Ze moeten hebben gewacht tot na sluitingstijd om daarna meteen toe te slaan. De kuisploeg merkte een uur na sluitingstijd dat de lichtkoepel open stond. Er was een balk naar beneden geschoven, tot op de snookertafel. Zo zijn ze dus binnen geraakt, via het dak en de lichtkoepel. Vervolgens zijn ze de ruimte binnengedrongen waar de kluis stond. Die hebben ze met bruut geweld uit de muur gesleurd. Verder hebben ze niets aangeraakt of gestolen. Ze wisten precies waarom ze hier waren”, vertelt uitbater Manu. Het labo en de recherche kwamen donderdagmorgen langs in ‘De Snooker’ - zo heet de zaak in de volksmond - voor het onderzoek.

Ik heb een Excel-bestand aangemaakt, waarin je alle gegevens over locatie en tijd, beschrijvingen en verdachte zaken kan invullen. Het formulier maak ik in alle discretie over aan de politie

Manu is vastberaden om de daders te vinden en wil meteen dat er schot in de zaak komt. “Ik loof 2.500 euro uit voor een gouden tip die naar een doorbraak kan leiden. Nog eens 2.500 euro verdeel ik over alle mensen die mijn formulier hebben ingevuld. Het gaat om een Excel-bestand dat ik heb aangemaakt, waarin je alle gegevens over locatie en tijd, beschrijvingen en verdachte zaken kan invullen. Het formulier maak ik in alle discretie over aan de politie. Wie denkt een tip te hebben, moet mailen naar manuelwasnaire@gmail.com. Dan stuur ik het formulier op.”

Vermoedelijk klanten

Manu vermoedt dat de dieven klanten zijn. “Ze kennen mijn zaak precies goed, dus zijn ze hier zeker al geweest. Ik denk zelfs dat ze uit de buurt zijn. Daarom roep ik iedereen op om goed na te denken over verdachte gedragingen of personen in de buurt van het Alfred Verweeplein, woensdagnacht”, aldus Manu Wasnaire.

Met welk bedrag de dieven aan de haal gingen, wil hij niet kwijt. “Maar als ik in totaal 5.000 euro uitloof, dan spreekt het voor zich dat er een aardige som geld in de kluis zat”, zegt hij.