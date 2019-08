Uitbater doet opvallend voorstel tegen overlast in eerste helft augustus: “Geef jongeren eigen strand” Siebe De Voogt

10 augustus 2019

15u23 32 Knokke-Heist Frank Vanleenhove van Surfers Paradise in Knokke ziet een jongerenstrand als mogelijke oplossing voor de traditionele overlast van tieners in de kustgemeente. In de paasvakantie en eerste twee weken van augustus troepen jongeren uit het binnenland vaak samen op het strand. “In een afgebakende zone zouden zij veel beter gecontroleerd kunnen worden”, stelt Vanleenhove.

Het is een jaarlijks wederkerend fenomeen in de paasvakantie en eerste twee weken van augustus. Jongeren uit het binnenland komen, al dan niet met hun ouders, op vakantie in de kustgemeente en troepen samen op het strand of in de buurt van het Van Bunnenplein en de Kongostraat. Meer dan eens moet de lokale politie Damme/Knokke-Heist in die periodes uitrukken voor overlast. “Het gaat meestal om 14- tot 16-jarigen”, weet Frank Vanleenhove van Surfers Paradise. “Donderdagavond keerde ik met m’n fiets terug naar huis en zag ik ter hoogte van de Lippenslaan een groep van zeker honderd jongeren samen staan. Op de grond stonden flessen alcohol. Die tieners komen in de vakantie in Knokke op verlof. Ze krijgen ofwel de sleutels van het appartement van hun ouders of worden losgelaten, terwijl de mama en papa gaan golfen of tennissen zijn. Dat kan, want in tegenstelling tot Brussel of Antwerpen is er in Knokke een groot veiligheidsgevoel.”

Jongeren palmden tijdens de paasvakantie hangmatten in, zetten hun muziek luid en lieten afval achter Frank Vanleenhove

Files aan nachtwinkel

Voor ze naar het strand trekken, gaan de jongeren volgens Vanleenhove alcohol inkopen in de nachtwinkel of supermarkt. “Het gaat zo ver dat er soms files staan. Met de nodige alcohol in hun bloed zijn die gasten natuurlijk veel luidruchtiger en zorgen ze voor overlast. Let op: ik wil zeker niet iedereen over dezelfde kam scheren. Er zitten ook goede jongeren tussen.” Tijdens de paasvakantie kreeg de strandclubuitbater ook in Surfers Paradise grote groepen over de vloer. “Ze palmden hangmatten in, zetten hun muziek luid en lieten ook afval achter. Ik heb hen op een bepaald moment allemaal bij mij geroepen. Ik stelde voor om een groepsles surfen te volgen, maar daar bleek amper interesse voor te zijn. Neen, die jongeren gaven aan gewoon te willen chillen. Op mijn vraag waarom ze telkens naar het strand trokken, antwoordden ze dat ze zich nergens welkom voelden in Knokke-Heist. Ook de uitgaansmogelijkheden in de gemeente waren volgens die jongeren beperkt.”

Jongerenstrand

Stilaan begon bij Vanleenhove het idee te rijzen om volgend jaar een jongerenstrand in te richten. “Wie of wat dat moet doen, weet ik niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat een afgebakende zone op het strand, aangepast aan de noden van die jongeren, een oplossing kan bieden voor de overlast. Er zouden mocktails kunnen geserveerd worden. Of wat dacht je van gastoptreden van deejays? De tieners zouden ook kunnen betrokken worden in de organisatie.” Een jongerenstrand zou volgens Vanleenhove de controle vanuit de preventiediensten en politie moeten vergemakkelijken. “Ik ben niet naïef. Niet alle problemen zullen ineens van de baan zijn en het is ook moeilijk om voor iedereen goed te doen. Maar ik geloof in het goede van de mens. Het kan geen kwaad om eens over mijn idee na te denken.”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist had nog geen weet van het idee, maar zegt open te staan voor alle voorstellen. “Elk creatief en constructief idee kan uiteraard bekeken worden”, zegt schepen van Jeugd Annie Vandenbussche (GBL). “Wij doen vanuit de Preventiedienst veel om de overlast te bestrijden, maar zijn bereid om naar iedereen te luisteren.”