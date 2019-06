UIT ETEN. Boo Raan in Knokke: heerlijke, traditionele Thaise gerechten om te delen Mathias Mariën

25 juni 2019

21u25 0 Knokke-Heist Volgens de gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau blijft de ‘Aziaat van het jaar 2018' verrassen met traditionele bereidingen uit Thailand. Hoog tijd om een bezoekje te brengen aan Boo Raan in Knokke. Onze hoge verwachtingen werden ingelost.

Beginnen doen we met een pluim voor de ontvangst. De gastvrouw begeleidt vriendelijk en behulpzaam naar onze tafel en legt daarbij meteen het concept van het restaurant uit. Handig, als het je eerste keer is in het bekende Thaise restaurant in Knokke. Ondanks het ruime aanbod aangepaste cocktails, kiezen we als aperitief toch voor een klassieke gin-tonic.

Hoewel de gastvrouw uitlegt dat er in de Thaise keuken geen onderscheid wordt gemaakt tussen voor- en hoofdgerecht, krijgen we toch een mooie kaart met streetfood om van te genieten bij het aperitief. Wij gaan voor de streetfood mix - een selectie kippensatés, loempia’s en scampi tempura, en dat smaakt heerlijk.

Bij het hoofdgerecht krijgen we een ruime keuze van gerechten die je kan delen met je tafelgenoot. De gastvrouw raadt ons voor twee personen drie gerechtjes aan. Eén tip: voor wie niet houdt van koriander, blijft de keuze eerder beperkt. Wij kiezen voor de ‘no mai varang khung’, ‘kai yang’ en scampi zoetzuur. Het geheel wordt geserveerd met jasmijnrijst en als extra bijgerecht nemen we de gebakken rijst met kip en groenten.

Toegegeven: achteraf bekeken was dat - ondanks de heerlijke smaken - een beetje van het goede teveel. De waarschuwing dat drie gerechten meer dan genoeg zijn, bleek terecht. Gelukkig zaten de smaken heel goed en was het hoofdgerecht een plezier.

Plaats voor een Thais dessert hebben we niet meer. Maar bij een koffie en thee kunnen we wel terugblikken op een geslaagd bezoek. Voor wie houdt van de typische keuken van Thailand, is Boo Raan een absolute aanrader. Ook het interieur en de algemene sfeer zijn van hoge kwaliteit.

Onze beoordeling:

Sterren: 4/5

Eten: 8,5/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8,5/10

Prijzen:

Voorgerechten (streetfood): 13-18 euro

Hoofdgerechten: 19-32 euro

Dessert: 8 euro

Praktisch:

Adres: Edward Verheyestraat 17, Knokke

Reserveren: 0476 30 30 48 of www.booraan.be

Gesloten op maandag en dinsdag