Uit De Marge vzw zoekt jeugdopbouwwerker Mathias Mariën

01 januari 2020

Uit De Marge vzw is op zoek naar een voltijdse jeugdopbouwwerker in Knokke-Heist.

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van de jongeren zelf. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge en wordt gecoacht door een stafmedewerker. Je werkt in nauw overleg met verschillende gemeentelijke diensten en particuliere organisaties in Knokke-Heist.

Solliciteren doe je door een CV en motivatiebrief te sturen naar bart.neirynck@uitdemarge.be. Solliciteren kan tot 15 januari. Weerhouden kandidaten worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Na het slagen voor deze proef word je uitgenodigd voor een gesprek, eind januari. Meer info bij Bart Neirynck via bart.neirynck@uitdemarge.be of op 0479/29.30.50.