Tweesterrenrestaurant Bartholomeus slaat na 25 jaar nieuwe richting in Mathias Mariën

26 augustus 2019

08u42 36 Knokke-Heist Het bekende tweesterrenrestaurant Bartholomeus in Knokke-Heist sluit binnenkort de deuren. Op 16 december staan chef Bart Desmidt en echtgenote Sandra voor de laatste keer in hun zaak in huidige vorm. In 2020 pakken ze uit met een nieuw restaurantconcept waarbij het product en de kunst van het koken centraal staan. “ Het was een zware beslissing om te nemen, maar ze is zeer weloverwogen gemaakt”, zegt Bart Desmidt (49).

Bartholomeus opende 25 jaar geleden de deuren en is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét culinaire uithangbord van Knokke-Heist. Bart Desmidt en zijn vrouw Sandra openden hun restaurant op de Zeedijk van Heist en al van bij het prille begin lieten ze verstaan veel waarde te hechten aan het werken met de allerbeste basisingrediënten. Doorheen de jaren wonnen ze diverse culinaire prijzen, waarna een eerste Michelinster bijna onafwendbaar leek. In 2001 kreeg het koppel de bekroning. In 2014 volgde nog een tweede ster.

Dankbaar

Het stopzetten van Bartholomeus in de huidige vorm betekent niet het einde van de culinaire carrière van Bart Desmidt. De tweesterrenchef wordt volgend jaar 50 en ziet dit als het ideale moment om met iets nieuws te beginnen. Hoewel het runnen van een sterrenzaak fysiek veeleisend is, ‘s ochtends om 7 uur beginnen en vaak pas om twee uur ‘ s nachts in bed liggen, gaf dat niet de doorslag om opnieuw te beginnen.“Het was een zware beslissing om te nemen, maar ze is zeer weloverwogen gemaakt met ons gezin, ons gevoel en onze kernboodschap in gedachten.We willen terug naar de essentie van het koken”, verklaart Desmidt zijn keuze. “In ons nieuwe verhaal zal dan ook alles draaien rond eenvoud en kwaliteit.” In 2020 komt hij naar buiten met een nieuw restaurantconcept waarbij het product en het koken centraal staan. Het koppel reageert dankbaar op de afgelopen periode. “We zijn zó dankbaar voor de voorbije 25 jaar Bartholomeus. Wij willen onze klanten bedanken voor het vertrouwen, de positieve kracht die ze ons gegeven hebben en de gemeende vriendschappen die ontstaan zijn. Uiteraard willen we ook onze oprechte dank uitdrukken aan de culinaire gidsen met in het bijzonder een diepe genegenheid voor de Guide Michelin die steeds in ons kunnen geloofd heeft en nu ook meedenkt aan onze toekomst. Onze grootste dankwoord gaat uit naar ons team van medewerkers. Het is een voorrecht dat we dit alles hebben mogen beleven met ons fantastische topteam, met passie, met goesting, met veel werken maar bovenal met veel plezier”, laten Bart en Sandra weten.

Nieuw concept

Opvallend: hoewel Bartholomeus als tweesterrenrestaurant vanaf 16 december verleden tijd is, zal het nieuwe restaurant dat het koppel opent gewoon opnieuw Bartholomeus heten én in hetzelfde pand gevestigd zijn. ‘Simpel, maar goed', wordt daarbij de belangrijkste gedachte. Concreet kiezen Sandra, Bart en dienst rechterhand Philip Vandamme voor een nieuwe formule waarbij ze zullen koken voor een 15-tal gasten in een open keuken die in het midden van de zaak zal staan. Het opzet: werken met nóg meer respect voor het product en de kunst van het koken waarbij eenvoud en pure smaken in combinatie met beleving centraal zal staan. “Op die manier willen we elk product en elk gerecht met veel gevoel naar een beperkte groep gasten overbrengen”, besluit de tweesterrenchef.