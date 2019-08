Tweede fase heraanleg Duinbergenlaan van start Mathias Mariën

28 augustus 2019

12u21 0 Knokke-Heist Een aannemer heeft toelating gekregen om op donderdagochtend 29 augustus en vrijdagochtend 30 augustus ter hoogte van de Duinbergenlaan / Elizabetlaan nachtwerk te verrichten tot het aanleggen van noodperrons voor de tram en een voetgangersoversteek.

Deze werkzaamheden vinden telkens plaats tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Op woensdagochtend 4 september, donderdagochtend 5 september en vrijdagochtend 6 september mag de aannemer tussen middernacht en 5 uur ook werken ter hoogte van de Duinbergenlaan / Elizabetlaan voor de aanleg van een kllmwissel voor de tram. De werken kaderen in de globale renovatie van de Duinbergenlaan. De noodperrons blijven in gebruik tot het einde van de werken in april 2020.

Heraanleg Duinbergenlaan van Elizabetlaan tot Joseph Stübbenpark

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over. Op 2 september wordt gestart met de tweede fase, de vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan. Naar analogie van fase 1, wordt het volledige wegprofiel vernieuwd, met een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden. Aan de oostzijde wordt een brede wandelpromenade aangelegd. Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd. Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd, tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.