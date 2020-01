Tweede editie Bal van De Plakkers in feestzaal ‘t Verzet Mathias Mariën

03 januari 2020

11u21 0 Knokke-Heist Op zaterdag 18 januari om 20 uur organiseren De Strandleeuwen en De Plakkers voor de tweede keer het Bal van De Plakkers. Dit jaar vindt de fuif plaats in zaal ‘t Verzet in Duinenwater.

De carnavaleske muzikale ondersteuning is in handen van dj Double D, gekend van de carnavaltent ‘t Volkshuis en het Megacarnavalbal. Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar bij De Plakkers, Den Oosthoek en Café De Bolle en kosten 5 euro inclusief tombola. Aan de deur betaal je ook 5 euro zonder tombola.

In 1928 speelden de Plakkers en de Vissers voor het eerst een gemaskerde voetbalmatch op dinsdagnamiddag van carnaval. In de rangen van FC Heist ontstonden twee supportersverenigingen: De Zeemeermin met vooral aanhang bij de vissers en De Strandleeuwen, geliefd bij bouwvakkers, in het bijzonder stukadoors (plakkers). Op dinsdag 25 februari 2020 om 15 uur is er op stadion De Taeye de verklede voetbalderby tussen de Plakkers en de Visschers. Dit sportief gebeuren krijgt voor de 2de keer een extra ludieke dimensie dankzij scHeistrechter Zoëlle (alias Yves Merlevede) die in flashy roze outfit er een slap handje van weg heeft om de match in chaotische banen te leiden. Deze wedstrijd wordt naar aloude traditie niet zozeer gekenmerkt door hoogstaand technisch voetbal maar eerder door theatrale schwalbes waarbij de medische assistenten voortdurend moeten uitrukken om de geveinsde kwetsuren van de spelers te verdoven met sterk water.

Ook het Bal van de Zeemeermin (voor het eerst in 1929) stamt uit de gelijknamige supportersclub. Na de Tweede Wereldoorlog was Hotel de Bruges de pleisterplaats voor het bal tot in 1950. Daarna vond het bal achtereenvolgens plaats in een tent op het Canadezenplein (nu De Bolle), de zaal van Ciné Moderne, Old Brussels en de oude en nieuwe Ravelingen. Na zoveel jaren mochten de Plakkers niet langer achterblijven en steken ze terug van wal met hun tweede Bal Van De Plakkers.