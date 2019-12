Twee nieuwe iPads voor therapeutisch dagverblijf dankzij ‘Wake for Life’ aan Lakeside Paradise Mathias Mariën

16 december 2019

16u15 0 Knokke-Heist Dankzij de bezoekers, schaatsers en wakeboarders op Lakeside Paradise beschikt ‘Het Vlot’ vanaf nu over twee nieuwe iPads voor de kinderen.

Frank Vanleenhove van de watersportclub in Knokke-Heist organiseerde begin deze maand een ‘Wake for Life’ ten voordele van het therapeutisch dagverblijf. Ook Beau De L’air, erkende assistentie woningen in de Meerlaan, deed zijn duit in het zakje en sponsorde heel wat rondjes op de kabelbaan. Alle bewoners legden samen en stuurden een medewerkster het water op. Uiteindelijk bracht het een cheque op van 1.026 euro, waar de twee iPads mee zullen gekocht worden.