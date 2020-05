Twee auto-inbrekers opgepakt en in de cel gestoken Bart Boterman

29 mei 2020

14u41 1 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist heeft begin deze week twee auto-inbrekers geklist. De 19-jarige man van Libanese origine en 22-jarige man van Algerijnse origine worden verdacht van een diefstal uit een wagen op het Canadasquare in Knokke.

“De mannen gingen ervandoor met een handtas, portefeuille en geldsom. Dankzij het cameranetwerk kreeg het politieteam de verdachten snel in het vizier. Er is overgegaan tot arrestatie. Ook de buit is ondertussen terecht”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

De onderzoeksrechter van Brugge heeft de verdachten aangehouden. “Het politieteam onderzoekt of ze nog in aanmerking komen voor andere feiten”, aldus de woordvoerster.